Ink Hunter : l'application pour essayer votre futurs tatouage

Prenez-vous en photo, et testez tous les tatouages que vous voulez, sur n'importe quelle partie de votre corps. Changez la taille et la position du dessin, et voyez le résultat !





C'est comme essayer un vêtement dans un magasin avant de l'acheter. Vous vous assurez avec cette application que le dessin vous correspond.















L'application possède sa propre banque de tatouages, mais il est aussi possible d'importer son propre dessin. Les photos ou les vidéos générées par l'application peuvent ensuite être partagées sur les réseaux sociaux afin de récolter des avis auprès de ses proches.



Alors avant de se faire un papillon sur le poignet, un dauphin sur l'omoplate, une rose, un crâne ou un serpent dans le cou, assurez vous qu'il vous ira pour ''la vie'' sous la peau.





L'application est gratuite sur IOS. Elle n'est disponible que sur IPhone pour le moment, mais les 4 ukrainiens créateurs de l'appli indiquent sur leur site que des versions pour les smartphones sous Windows et Android sont en préparation.