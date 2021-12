Il demande la main de sa compagne grâce à une application de running

Il a tout calculé, puis emprunté un tracé spécifique pour dessiner au sein de son application de running la phrase magique « Will you marry me ? »





Sportif invétéré, il n'a ensuite eu qu'à s'executer, et charger ensuite sa performance sur l'ordinateur de sa fiancée et attendre sa réponse. D'abord surprise par l'itinéraire emprunté par son compagnon, elle a finalement compris son message, et a accepté.





Une demande de mariage originale qui désormais ne fait plus uniquement le tour du quartier, mais du Web.