Ils jouent les 6 bons numéros... Mais ne toucheront pas les 47 millions d'euros de la cagnotte

le 01, le 02, le 04, le 19, le 28 et le 41. C'est la combinaison qu'il fallait jouer le 23 décembre dernier en Angleterre au Loto. C'est d'ailleur la combinaison que pensaient avoir joué ce couple. En utilisant, comme à leur habitude, l'application pour smartphone de Camelot (l'équivalant de la Française des Jeux en France), ils ont joué une grille aléatoire. Les 6 numéros suggérés étaient les bons.



Oui, mais un problème avec l'application s'est produit, et le couple s'est rendu compte, après le tirage, qu'ils n'avaient pas de justificatifs. La raison ? Leur compte, sur le site de la lotterie n'était pas assez crédité.

Les Nylan auvaient pourtant tenté de recharger leur compte une demi-heure plus tôt, et pensaient avoir réussi. Mais ils n'ont pas vérifié qu'ils avaient reçu un e-mail de confirmation de Camelot leur demandant d'autoriser la transaction de leur compte bancaire au compte Camelot. La société n'ayant reçu leur dut pour l'achat du ticket, leur jeu n'a donc pas été validé.



Dépité, le couple a tenté de convaincre la loterie, en vain, de lui verser la cagnotte. Mais, si elle confirme que les deux joueurs ont fait plusieurs tentatives en vain pour enregistrer leur billet, elle rappelle que seuls les billets dûment payés et validés peuvent donner lieu à un gain.



"Nous sommes dégoûtés, mais que pouvons-nous faire ?", ont-ils témoigné dans les journaux britanniques. "Nous jouons depuis des années et utilisons l'application depuis longtemps, donc ce n'est pas comme si nous ne savions pas nous en servir."