Les mariés touchent le jackpot, elle le quitte pour un homme 100 fois plus riche

Les 2 amoureux étaient mariés depuis seulement un mois. Ils jouent alors à la loterie anglaise, et empochent 2,3 millions de livres, soit environ 2,7 millions d'euros.



Elle quitte alors son travail, et son mari s'est construit un portefeuille immobilier conséquent. Mais l'argent fait-il le bonheur ? Pour eux visiblement non. Le couple n'est plus heureux, et aujourd'hui agés tout deux de 41 ans, ils divorcent.



Pourtant, et étonnamment, c'est avec un homme à la fortune colossale que Victoria est en train de reconstruire sa vie : Mike Clare, un entrepreneur britannique à la tête d'une fortune de 260 millions d'euros !

L'argent ne fait donc pas le bonheur... Mais maintenant, l'argent doit quand même sacrément compter pour elle, malgrè ce qu'elle a pu expliquer au journal le Daily Mail : "Même 12 ans après, je suis toujours classée comme la gagnante de la loterie et c'est horrible. Cela ruine votre vie. Les gens vous traitent différemment. C'est probablement l'une des pires choses qui me soient arrivées. Sans l'ombre d'un doute."



Mon oeil... !!!