Le boulet du jour : Son ticket de loto gagnant est passé en machine à laver

Le mal est fait : de nombreuses données importantes ont été effacées du ticket. Il est bien écrit sur le billet les six bons numéros : 26 - 27 - 46 - 47 - 52 - 58, mais la lessive a emporté la date, le code-barres et le numéro de série. Elle est désormais dans l'attente d'une réponse définitive de l'opérateur britannique du loto ''Camelot'' (l'équivalent en France de la Française des Jeux) pour savoir si son ticket est recevable... Même si Camelot ne lui a pas laissé beaucoup d'espoir.



Ayant deux gagnants dans le pays, la première moitié du gain est allée à un couple près de la frontière écossaise. Si Camelot ne déclare par Susanne Hinte comme étant la deuxième gagnante, le lot devrait donc logiquement revenir entièrement au couple.



Voulant médiatiser l'affaire, que Susanne Hinte juge (évidement...) injuste, elle s'est confiée au Times : « Je suis à bout de nerfs. Je n'en dors plus la nuit. Quand je l'ai trouvé dans la poche de mon jeans, ma fille et moi avons tenté de le sécher au sèche-cheveux. » Elle ajoute, « On peut tout de même voir 2016 mais pas la date entière.»



Le propriétaire de l'établissement où le ticket fut validé a confirmé que les numéros sur le billet correspondaient à la ligne gagnante, mais le code-barres étant maculé, il lui était impossible de le vérifier. « Elle est venue avec le billet et ses trois enfants. Je ne la connais pas beaucoup. Elle vient de temps en temps pour acheter des cigarettes. Elle n'achète pas un billet de loterie chaque semaine, mais elle le fait quand elle a un sentiment de chance. Elle m'a dit qu'elle croyait avoir le billet gagnant mais il était passé en machine. Je l'ai mis dans un dossier en plastique transparent pour le protéger, il serait tombé en morceaux si je l'avais passé dans mon lecteur. Je lui ai conseillé de contacter Camelot. » Il finit en ajoutant «J'espère qu'elle est la gagnante, ce serait merveilleux pour elle.»



Lors d'une conférence de presse, Andy Carter, conseiller pour les gagnants Camelot, a déclaré: « Nous attendons toujours que le deuxième vainqueur du Jackpot se présente » encourageant même les gens à vérifier sous leur canapé s'ils ne l'avaient pas égaré... « Nous voulons unir le prix qui changera la vie du propriétaire du ticket gagnant. Il ya énormément d'argent qui va changer la vie de quelqu'un. » Ne déclarant rien d'autre, et ne faisant aucune allusion à l'histoire de Susanne Hinte.



Le couple gagnant, avec le premier ticket validé, est présenté comme le co-lauréat du gain. Le titulaire du second billet gagnant a jusqu'au Jeudi 7 Juillet pour revendiquer son gain.



Le jackpot était de 66 millions de Livre, soit près de 87 millions d'Euro.





