Elle achète un ticket de loterie pour prouver à son mari que c'est inutile de jouer... et gagne un million de dollars!

Glenda, 57 ans, originaire de Caroline du Nord aux Etats-Unis, voulait prouver à son conjoint que l’achat de billets de loterie était une pure perte d’argent. Buddy, son mari, avait demandé samedi dernier à sa femme de lui acheter deux billets pour la loterie Powerball, un jeu qui s'apparente au loto de la française des jeux. À la place, madame a préféré acheter un billet à gratter, le «$10 Carolina Millions».



«Je voulais lui donner une leçon, et j’ai acheté un billet à gratter pour lui prouver qu’on n’y gagne jamais. Je m’obstine souvent avec lui, et je lui dis régulièrement "tu dépenses trop d'argent là-dedans"».



Elle gratte, elle gagne 1.000.000 de dollars.



Agacée par ce qu'elle suppose être une énorme perte d'argent, elle gratte en ordonnant à son mari : "Regarde ! Regarde bien, je suis en train de flamber 10 dollars"... Mais à sa plus grande surprise... elle a gagné un million de dollars.



«Je lui dis souvent qu’il gaspille trop son argent. J’ai dû ravaler mes paroles, mais ça a valu la peine».



«L’argent n’est maintenant plus un problème».



«Notre maison sera payée et je pourrai aider ma fille à payer pour l’éducation supérieure de ses deux enfants», se réjouit-elle».



Elle a dit toutefois qu’elle et son mari n’achèteront pas d’autres billets de loterie de sitôt.



