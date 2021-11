Les chiffres lui étaient apparus dans un rêve il y a 30 ans, et elle avait cru en sa vision. Olga Beno jouait cette série de chiffres depuis toutes ces décennies et ça a fini par payer. Elle a remporté en décembre 2016 le jackpot: 5.3millions de dollars canadiens, soit plus de 3 millions et demi d'euros.

La chanceuse souhaite emmener ses petits-enfants à Disney World et construire un ranch avec tout cet argent. Elle enjoint à tout le monde de croire en ses rêves dans cette vidéo!