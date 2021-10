Un nouveau gadget connecté: le Brassard Anti-Ronflement

Ce brassard connecté anti-ronflement est là pour vous aider. Ce dernier vibre à chaque fois qu’il détecte un bruit de ronflement. Le but: vous titiller le bras juste ce qu'il faut pour ne pas vous réveiller, et vous faire changer de position. Le fait de changer de position influe sur votre ronflement.



Une application pour smartphone a été conçue en parallèle. Le bracelet utilise pour fonctionner le microphone de votre smartphone par le biais d'une connection Bluetooth, ce qui implique la présence de votre téléphone sur votre table de nuit.



Une invention qui n'est pas sans nous rappeler l'oreiller anti-ronflement connecté que nous vous avions déjà présenté.



Ce bracelet est commercialisé 77 dollars, soit près de 72 euros, et son application pour smartphone est gratuite.



Voici l'histoire de sa conception :