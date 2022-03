Caen. Calvados. L'Albanaise avait une pièce d'identité italienne

Une Albanaise présente une carte d'identité italienne lors d'un contrôle à la gare de Caen (Calvados) le jeudi 21 mars 2016. La femme est accompagnée par celui qu'elle dit être son amant (citoyen britannique d'origine kosovare) Tous deux ont été jugés en leur absence par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le jeudi 6 octobre 2016 pour faux et complicité de faux document administratif.

Fausse carte d'identité achetée 1 500 euros en Italie

La femme reconnait s'être procuré la carte d'identité pour 1 500 euros en Italie. Elle a juste envoyé sa photo et reçu le document en Albanie. "Je voulais avoir une vie meilleure en Grande-Bretagne près de mon amant, C'est lui qui avait mes vrais papiers."

Nationalité britannique depuis quatorze ans

L'homme a acquis la nationalité britannique depuis quatorze ans. Marié, père de quatre enfants, exerçant la profession de peintre décorateur, c'est un homme bien intégré. Il y a donc un doute sur la nature réelle de leur relation. A priori il la connaissait via sa famille, mais sans plus, et n'aurait pas pu lui refuser ce service.

L'homme est relaxé

Malgré des déclarations nébuleuses quant à leurs liens et à la responsabilité de chacun, il est avéré que l'homme n'a pas participé à l'élaboration du faux document. Il est donc relaxé pour ce motif mais écope de 3 mois de prison avec sursis pour l'aide apportée. Son amie est condamnée à la même peine.

