Caen. Calvados. Cinq mois de prison ferme pour le consommateur de cannabis

C'est à l'occasion d'un simple contrôle d'identité, le vendredi 16 septembre 2016 à 3h du matin, près de la gare de Caen (Calvados), qu'un jeune âgé de 19 ans est appréhendé en possession de résine de cannabis. Florian Cordier a comparu le jeudi 13 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen, pour acquisition, détention et usage illicite de stupéfiants.

Des indications vagues sur le fournisseur

0,80 gramme de résine de cannabis est retrouvé dans son studio, lors de la perquisition qui suivi. Le jeune dit consommer depuis deux ans, le week-end, de façon festive, soit cinq à six joints représentant 4 grammes de stupéfiants. Il règle 130 euros pour 125 grammes de marchandise, mais demeure très évasif quant à l'identité de son fournisseur.

Ravages pour les neurones des adolescents

Les premières condamnations du jeune prévenu émanent du tribunal pour enfants (port d'arme, détention et usage de stupéfiants). C'est l'occasion pour le président du tribunal, Christophe Subts, de rappeler les études réalisées mettant en avant les ravages du cannabis sur les neurones des adolescents. La dernière comparution du prévenu quant à elle émane du tribunal de grande instance de Caen, en date du jeudi 30 juin 2016.

L'avocat de la défense demande la nullité des actes de procédure

Son avocat, Maître Gillier, souligne que l'opération des contrôles d'identité devait se dérouler à partir du 22 septembre 2016. Son client ayant été contrôlé le vendredi 16 septembre, soit antérieurement, il demande la nullité des actes de procédure.

"Ou c'est interdit, ou on banalise"

Ce à quoi Jean-Pierre Triolaire, le procureur, rétorque : "Ou c'est interdit, ou on banalise et baisse les bras ! Rappelons que le prévenu a été jugé pour les mêmes délits il y a à peine deux mois." Finalement, la Cour rejette la nullité et condamne Florian Cordier à trois mois de prison ferme. S'y ajoute la révocation partielle du sursis à hauteur de deux mois.

