Rouen. Normandie : après une dangereuse manoeuvre, une conductrice condamnée pour homicide involontaire

Les faits remontent au 27 juin 2013, à Hénouville (Seine-Maritime). Vers 22 heures, cette femme rentre chez elle au volant de son véhicule. Pour emprunter le chemin qui mène à son domicile, elle a pris l'habitude de se décaler sur la droite de la route avant de la traverser pour revenir sur sa gauche et couper ainsi la route nationale. Certes les clignotants sont mis en action, droite d'abord, gauche ensuite.

Dangereuse manoeuvre

Mais n'aurait-elle pas pu éviter cette manoeuvre inutile que ne comprennent pas les deux automobilistes qui la suivent ? Si le premier estime vite la situation et évite la collision d'une dangereuse embardée, le deuxième n'aura pas cette chance. Sa vision étant masquée, il n'a pas le temps de comprendre la manoeuvre de la conductrice et percute son véhicule à 90 km à l'heure. La voiture est ensuite projetée sur un poteau électrique. Le choc lui sera fatal, il décède peu après. "Je ne me sens pas responsable", dit la conductrice.

Unique responsable ?

La famille de la victime est trop éprouvée pour être présente à l'audience. Leur avocat dira "qu'il était impossible d'éviter la collision". Le Procureur affirme que "tous les éléments de l'affaire accusent la prévenue". Pour sa défense, on retient que "tous les faits ne concordent pas pour faire de l'accusée l'unique responsable". Elle est condamnée à un an de prison avec sursis, assorti d'une annulation du permis de conduire avec d'interdiction de le renouveler avant un an.

