Caen. Calvados : à Caen, le renouvellement urbain de La Guérinière en marche

C'est une nouvelle étape dans la rénovation urbaine du quartier de la Guérinière, à Caen (Calvados). Jeudi 29 septembre 2016, le promoteur Sotrim Immobilier a posé la première pierre d'une nouvelle résidence qui verra le jour, place de la Liberté.

Pose de 1e pierre d'un immeuble à la Guérinière avec @joelbruneau et @SoniadlpCaen. Cet événement participe au renouvellement urbain à Caen pic.twitter.com/rXksb6gE7W — Caen vous appartient (@CaenVappartient) September 29, 2016

Composé de 27 logements du studio aux 4 pièces, le bâtiment est exposé sud ou sud ouest, avec de larges balcons et terrasses. "Ce programme permet à Sotrim Immobilier de prendre part à l'un des grands chantiers lancés par la ville de Caen, la rénovation complète du quartier de la Guérinière. Cette contribution passe par la construction de logements et de commerces mais également par la participation de Sotrim à la vie du quartier à travers des partenariats avec les associations locales et les heures d'insertion mises en place sur ce chantier", indique Laurent Potier, directeur.

850 logements bientôt réhabilités

Baptisé Le Liberté, le futur bâtiment est le premier projet d'immeuble neuf au coeur même de ce quartier. De quoi donner le coup d'envoi de la rénovation tout entière du quartier. "L'intérêt étant de créer une nouvelle dynamique en accueillant les commerces actuellement sur place, ainsi que de nouveaux résidents et des entreprises".

D'ici 2018, 800 nouveaux logements doivent voir le jour à la Guérinière. Et 850 autres doivent être réhabilités par les bailleurs sociaux.

