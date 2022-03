Caen. Logement : dans le Calvados, la CLCV veille sur les droits des consommateurs

L'association CLCV (Consommation logement et cadre de vie) est reconnue au niveau national. Dans le département, elle est basée à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) et est entièrement gérée par des bénévoles.

Le cheval de bataille de CLCV c'est le logement. "Nous tenons un rôle très important dans la représentation des locataires, et plus particulièrement dans les logements sociaux: un bénévole est là pour s'occuper de représenter le locataire", explique Pierre Vilain, président de la CLCV du Calvados.

Plus de 90 % des cas résolus

Le but de l'association est de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. "On arrive à résoudre entre 90 et 95 % des litiges que nous traitons. Mais parfois, nous allons au tribunal. Nous avons une avocate qui défend certains dossiers".

D'après Pierre Vilain, beaucoup de litiges sont dus à l'état des lieux. "C'est le document le plus important, il ne faut pas le faire à la va-vite! J'invite chaque consommateur à prendre des photos lors de l'état des lieux car parfois, les propriétaires ne prennent pas en compte la vétusté du logement avec les années qui passent".

PRATIQUE. Une permanence est assurée le lundi après-midi et le vendredi matin à l'Union départementale de la CLCV du Calvados, 502 Le Val, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Contact: 02 31 95 39 17 ou par mail en cliquant ici.

