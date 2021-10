Caen. Privés de chauffage, ils manifestent en couverture et bonnet devant leur bailleur social à Caen

C'est enroulés dans leur couverture et armés de grille-pain, représentant symboliquement des radiateurs d'appoint, que les locataires de la Tour Molière, dans le quartier du Chemin-Vert à Caen (Calvados), se sont rendus vendredi 9 mars 2018 chez leur bailleur social.

Les chauffages d'appoint font sauter les plombs

Car depuis le 23 février, ils n'ont plus de chauffage dans leur appartement. "Dans la chambre de mes enfants, il fait cinq degrés, six dans la salle à manger le matin et on ne dépasse jamais les 15-16", explique Angélique Thomas, l'une des locataires. Averti de la situation, le bailleur Caen la mer Habitat leur a fourni des chauffages d'appoint. "Le problème, c'est que ces grilles pains font sauter l'électricité", explique Angélique.

D'après les premières estimations, les travaux de réparation ne seront pas faits avant le mois de mai. Après une première réunion entre la directrice et les locataires, le bailleur s'est engagé à rembourser les charges de chauffage du mois de mars, ce qui équivaut à 63 ou 73 € selon la taille des appartements. Mais les habitants de la Tour Molière demandent plus : au moins trois mois, la durée correspondant à la panne.

Ce vendredi, ils ont donc présenté une pétition comptant une vingtaine de signatures (l'immeuble compte 66 locataires). Reçus par un responsable de Caen la mer Habitat, les locataires ont donc exprimé ce souhait. Il les a assurés d'une réponse dans les plus brefs délais.

