La Normandie a l'écran.

Laurent Delahousse vous donne rendez-vous sur France 2 ce soir dès 22h10 pour un nouveau numéro du magazine “Un jour, un destin” qui sera consacré cette semaine à l'ancien leader du parti communiste Georges Marchais. Vous découvrirez ce soir la face cachée de cette personnalité politique qui a imposé sa marque et son style pendant plus de 20 ans et qui est né près de chez nous, à La Hoguette à quelques kilomètres de Falaise.

Notez également que Georges Pernoud sera également en Normandie ce soir dans Thalassa. L’émission réalisée en direct de Dieppe sera consacré à la ville aux quatre ports. Rendez vous à 20h35 sur France 3.

Sur France 2 dès 20h35 : "Amoureuse", un drame français que vous pourrez suivre adaptée d'une histoire vraie. Au casting : Julie Gayet et Jean-Hugues Anglade.

Et puis pour les amateurs, si vous recevez la chaîne Paris Première chez vous, ne manquez pas le retour du duo Zemmour et Naulleau dans une émission éponyme. Après leur départ du talk-show de Laurent Ruquier "On n’est pas couché", les deux Éric reviennent dans une émission rien qu'à eux à 22h40. Leur premier invité sera François Bayrou. Le leader du modem l'avait promis lors de la dernière de "On n'est pas couché", il sera bien présent ce soir.

En bref et également ce soir : Koh Lanta et Secret Story sur TF1 et une soirée NCIS sur M6 avec un nouvel épisode de la saison 8 à 20h45.