Bordeaux (AFP). Joël Robuchon quitte le restaurant La Grande Maison à Bordeaux

L'information avait été donnée, au conditionnel, par le site en ligne spécialisé Atabula.

A l'appel de Bernard Magrez, 80 ans, entrepreneur et propriétaire d'une quarantaine de domaines viticoles, Joël Robuchon, 71 ans, avait ouvert La Grande Maison le 9 décembre 2014, les deux hommes affichant sans détour l'ambition d'obtenir trois étoiles au Guide Michelin.

Toutefois, indique Bernard Magrez, en dépit de l'obtention dès la première année d'exploitation de deux étoiles, "l'équilibre économique n'est pas au rendez-vous", les pertes se chiffrant à près de deux millions d'euros.

"Nous restons bons amis et moi-même et Joël Robuchon choisiront ensemble le prochain chef, tandis que nous continuerons à travailler ensemble dans le domaine du vin avec les vins Magrez qui seront présents sur les cartes de tous les restaurant de Joël dans le monde", a précisé le mécène, qui a également fondé à Bordeaux l'Institut culturel Bernard Magrez et dont le groupe pèse 600 millions d'euros.

A l'avenir, sur les 40 couverts de La Grande Maison, seulement une quinzaine relèveront de la haute gastronomie et les 25 autres seront dédiés à une cuisine plus modeste avec des menus de 40 à 60 euros, a indiqué Bernard Magrez qui tire comme conclusion de l'aventure commune avec Joël Robuchon "qu'il n'existe vraisemblablement pas à Bordeaux le potentiel financier et économique pour un restaurant haut de gamme, tel qu'un trois étoiles".

Joël Robuchon, interrogé par l'AFP, s'est refusé à tout commentaire renvoyant à un futur communiqué commun des deux hommes.