Kazan (Russie) (AFP). Natation: Lacourt, l'argent de ses 30 ans

Après trois ans d'infortune sur 100 m dos, le trentenaire Camille Lacourt a renoué avec le podium sur la distance olympique avec de l'argent pour son retour après une blessure, lors des Mondiaux-2015 de natation, mardi à Kazan (Russie). La France a accroché une troisième médaille à son tableau, après l'or de Florent Manaudou sur 50 m papillon et l'or sur le relais 4x100 m libre messieurs. Cette troisième journée de compétition a été marquée par trois nouveaux records du monde, ce qui porte à sept le nombre de marques mondiales abaissées à Kazan, dont deux par le jeune phénomène américain Katie Ledecky (18 ans). Il n'est plus si jeune et ne nage pas aussi vite mais Lacourt a fait un retour probant au plus haut niveau sur 100 m dos, la distance qui lui avait permis d'être sacré champion du monde pour la première fois en 2011. Le Marseillais a terminé 2e (52.48), derrière l'Australien Larkin Mitchell (52.40), qu'il aurait vraiment pu battre s'il n'y avait eu ce virage. "Je fais un virage vraiment moyen et ça me coûte la médaille d'or", a-t-il souligné. "C'est un peu con, c'est là-dessus que je voulais faire la différence. Mais l'Australien a fait une bonne course et je suis quand même ravi d'être vice-champion du monde." - Tumeur bénigne - Depuis le titre mondial en 2011, Lacourt avait enchaîné les échecs sur 100 m dos, lors des JO-2012 à Londres (4e) puis lors des Mondiaux-2013 à Barcelone (5e), même s'il avait décroché l'or sur le 50 m dos, non olympique, et avec le relais 4x100 m 4 nages. En 2014, il entendait reprendre sa place de leader mais une tumeur bénigne à une hanche l'avait contraint à s'arrêter six mois, et l'avait privé des Euros de Berlin. De retour dans les bassins en janvier, il s'est entraîné dur, comme cela ne lui était plus arrivé depuis des années. Les chronos n'ont pas parlé. Pas immédiatement. A Kazan, il a surpris tout le monde en nageant 52 sec 70/100e en demi-finales, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis quatre ans. Et c'est avec une étonnante sérénité qu'il a abordé cette finale en Russie. "L'année dernière je n'avais pas pu vivre la finale européenne. Je me rappelle ce que ça fait d'être derrière sa télé à cause d'une blessure", a souligné ce papa d'une petite fille, qui, à 30 ans, reste compétitif au plus haut niveau. "Certains disent que 30 ans ce n'est pas vieux, mais dans une piscine je vous jure que ça commence à compter ! C'est pour ça qu'il m'a fallu plus de temps pour monter. Je suis ravi que ça se termine comme ça. Au moins le 100 m." - Les autres se noient - Lacourt n'en a pas fini avec Kazan. Il a annoncé qu'il nagerait sûrement la finale du relais 4x100 m 4 nages mixte mercredi. Et surtout il lui reste son titre à défendre sur 50 m dos, samedi (séries) et dimanche (finale). "Je ne veux plus d'argent ! Je veux monter tout en haut du podium", a-t-il prévenu. Le relais mixte, s'il se qualifie en finale, sera la seule chance de médaille pour la France mercredi, alors qu'aucun Français n'a réussi mardi à prendre son billet pour une finale. Charlotte Bonnet est sortie en demi-finales (9e) de sa distance, le 200 m libre, tout comme Giacomo Perez Dortona sur 50 m brasse (14e). Trois autres Tricolores n'ont pas passé le cap des séries: Damien Joly (11e) et Joris Bouchaut (14e) sur 800 m libre et Coralie Balmy sur 200 m libre (23e). Hormis Manaudou et Lacourt, les Français se noient depuis trois jours. Ledecky, elle, file comme une fusée, sur la plus longue des distances, le 1500 m.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire