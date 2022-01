Kazan (Russie) (AFP). Natation: Florent Manaudou champion du monde sur 50 m nage libre

Florent Manaudou est devenu champion du monde du 50 m nage libre, en s'imposant en 21 sec 19/100 en finale des Mondiaux-2015 de natation, samedi à Kazan (Russie). Le Français, qui collectionne désormais tous les titres possibles sur cette distance en nage libre, a devancé l'Américain Nathan Adrian, 2e en 21 sec 52/100, et le Brésilien Bruno Fratus, 3e en 21 sec 55/100. "Pour tout vous dire, je n'étais pas très rassuré après les demies d'hier, mais j'ai fait un bon +start+. Ce n'est que du bonheur aujourd'hui", a commenté le nouveau champion du monde du 50 m libre au micro de France 2. "On se connait bien avec Nathan il y a eu un bon jeu d'intox en chambre d'appel", a-t-il expliqué alors que le champion olympique a tardé à monter sur le plot de départ. Manaudou décroche son troisième titre en Russie, après avoir commencé sa semaine avec le titre sur le relais 4x100 m libre messieurs avec Fabien Gilot, Mehdy Metella et Jérémy Stravius, puis son premier or individuel mondial sur le 50 m papillon non olympique. Mais c'est bien pour le titre sur l'aller simple en libre que le nageur bleu avait fait le déplacement dans le Tatarstan. Mis au défi en demi-finales par l'Américain Nathan Adrian (21.37, meilleur temps), Manaudou a répondu présent en finale, en signant le temps le plus rapide sans combinaison. Le champion du monde de la spécialité, le Brésilien Cesar Cielo avait quitté Kazan en milieu de semaine, en raison d'une blessure à l'épaule gauche, les premiers examens ont révélé une lésion du tendon. Le Russe Vladimir Morozov, dauphin de Cielo à Barcelone il y a deux ans, a pris la 4e place à un centième du podium (21.56).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire