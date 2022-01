Kazan (Russie) (AFP). Natation: l'argent pour Camille Lacourt sur 100 m dos

L'Australien Mitchell Larkin est devenu champion du monde du 100 m dos, en s'imposant en 52.40 en finale des Mondiaux-2015 de natation, dans une course dont Camille Lacourt a pris la deuxième place (52.48), mardi à Kazan (Russie). Larkin décroche sa première médaille mondiale. Lacourt, champion du monde de la distance en 2011, confirme son retour au plus haut niveau. La troisième place est revenue à l'Américain Matt Grevers, champion olympique et champion du monde 2013 (52.66).

