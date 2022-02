Kazan (Russie) (AFP). Natation: Lacourt conserve son titre sur 50 m dos au Mondiaux

Le Français Camille Lacourt a conservé son titre de champion du monde du 50 m dos en s'imposant en 24 sec 23/100 en finale des Mondiaux-2015 de natation, dimanche à Kazan (Russie). Lacourt, médaillé d'argent sur 100 m dos cette semaine en Russie derrière l'Australien Mitchell Larkin, a devancé l'Américain Matt Grevers, 2e en 24 sec 61/100, et l'Australien Ben Treffers, 3e en 24 sec 69/100. "Ca fait plaisir, je suis vraiment content, je dois contenir tout ça, il y a encore un 4x100 m 4 nages, où on peut aller chercher une médaille", a furtivement commenté Lacourt au micro de France 2. Après une année 2014 blanche en raison d'une tumeur bénigne à une hanche, Lacourt, star dans les bassins et en dehors depuis son triplé en or aux Championnats d'Europe 2010, confirme ainsi son grand retour parmi les tous meilleurs dossistes de la planète. Il était pourtant arrivé dans le Tatarstan avec peu de repères et de certitudes sur sa nage. L'Australien Mitchell Larkin, véritable révélation sur le dos de ces Championnats du monde, avec le doublé sur 100 et 200 m, a échoué à un centième du podium (24.70). Liam Tancock, champion du monde 2011 sur la distance et détenteur du record du monde (24.04) s'est contenté de la 7e place en 24.88. Dans cette finale, il ne manquait finalement que le Français Jérémy Stravius, champion du monde du 100 m dos en 2011 à Shanghai et vice-champion du monde du 50 m dos à Barcelone il y a deux ans, mais éliminé en demi-finales samedi.

