Kazan (Russie) (AFP). Natation: un fabuleux Manaudou, du Lacourt toujours et c'est presque tout

A un an des JO-2016, Florent Manaudou a fait scintiller les couleurs de la France de façon exceptionnelle lors des Mondiaux-2015 de natation à Kazan (Russie), avec en second rôle un épatant Camille Lacourt et beaucoup de figurants sans saveur. L'équipe de France a récolté 6 médailles dont 4 en or, du fait surtout d'un homme, Florent Manaudou, qui s'est imposé en tsar prodigieux (3 titres). Lacourt, moins riche que Manaudou à Kazan, a été néanmoins admirable en glanant trois médailles, dont une en or, après avoir été éloigné des bassins six mois en raison d'une tumeur bénigne. . De l'or, deux hommes et pas de filles La France termine 5e nation, derrière les États-Unis (23 dont 8 or), l'Australie (16 dont 7) et la Chine (13 dont 5). Elle perd son statut de meilleure nation européenne au profit de la Grande-Bretagne, 4e (9 dont 5). La moisson des Bleus s'amenuise: le bilan historique de 2011 affichait 10 médailles dont 2 or en 2011, et en 2013, les Bleus avaient collectionné 9 médailles, dont 4 or. Sur 40 finales individuelles possibles, l'équipe de France, forte d'une délégation de 28 nageurs (14 filles et 14 garçons), n'a pris part qu'à six finales (une seule pour les filles, Lara Grangeon sur 400 m 4 nages, 8e), dont quatre récompensées d'une médaille. Seuls deux nageurs ont été médaillés individuels (Manaudou et Lacourt), tandis que quatre records de France ont été battus et seuls sept nageurs ont amélioré leurs meilleurs temps. . Manaudou, ce super héros Seul Français à réussir un triplé en or sur un même Championnat du monde, Manaudou a éclaboussé de son talent et de sa puissance la concurrence, en enlevant le 50 m libre, le 50 m papillon, en plus du relais 4x100 m libre. "Il a un niveau de talent, un niveau de maîtrise et une envie particulière. S'il continue à améliorer les compétences et s'il a autant d'envie que cette année, il sera dur à battre (aux JO-2016), mais il a la planète aux fesses", a lancé son entraîneur Romain Barnier. Florent Manaudou, 24 ans, n'est pas sans rappeler sa s?ur Laure, qui au milieu des années 2000, faisait à elle seule les affaires des Bleus. . Lacourt, de l'or à chaque fois A 30 ans, Lacourt reste une garantie en or. Il a remporté un titre sur les trois derniers Championnats du monde: sur 100 m dos en 2011 et sur 50 m dos en 2013 et 2015. Privé de bassin pendant six mois en 2014 en raison d'une tumeur bénigne à la hanche gauche, il a fait un retour flamboyant avec de l'or sur 50 m dos (non olympique) et de l'argent sur 100 m dos. . Metella, la bonne surprise, Stravius, la mauvaise Mehdy Metella a réussi ses Championnats, en se hissant dans la finale très relevée sur 100 m papillon. Il a fini 5e, en explosant son meilleur temps, et repart confiant après avoir signé deux records de France. Jérémy Stravius, quadruple médaillé aux Mondiaux-2013, n'a pas passé le cap des demies sur ses courses. Inédit et incompréhensible pour l'un des piliers des Bleus, champion du monde en 2011 sur 100 m dos. . Comment va le monde? Les États-Unis ont été portés essentiellement par leur jeune phénomène Katie Ledecky, qui à 18 ans, totalise 10 records du monde et neuf médailles d'or mondiales. L'Australie doit sa belle moisson aux s?urs Cate et Bronte Campbell et les Britanniques montent en puissance avec une jeune génération.

