Kazan (Russie) (AFP). Natation : Manaudou meilleur temps des séries du 50 m libre

Le champion olympique du 50 m libre Florent Manaudou a signé le meilleur temps des séries de la distance (21.71) pour se qualifier pour les demi-finales, lors des Mondiaux-2015 de natation, vendredi à Kazan (Russie). Manaudou, sacré champion du monde sur 50 m papillon lundi et médaillé d'or avec le relais 4x100 m libre dimanche, est descendu pour la neuvième fois de la saison sous les 22 secondes. Seuls quatre nageurs ont passé la barre des 22 secondes en séries vendredi matin: l'Américain Nathan Adrian, champion olympique 2012 sur 100 m libre (2e, 21.73), le Grec Kristian Gkolomeev (3e, 21.87) et le Russe Vladimir Morozov (4e, 21.97), vice-champion du monde 2013. Le Chinois Ning Zetao, sacré champion du monde sur 100 m libre jeudi, a réalisé le 14e temps (22.43) et nagera en demi-finales. Les demi-finales sont programmées à 17h09 heure française.

