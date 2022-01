Kazan (Russie) (AFP). Natation: Florent Manaudou sacré sur 50 m dos

Florent Manaudou a remporté le premier titre individuel de champion du monde de sa carrière, sur 50 m papillon, en s'imposant en 22.97 en finale des Mondiaux-2015 de natation, lundi à Kazan (Russie). Manaudou, champion olympique du 50 m nage libre, a devancé le Brésilien Nicholas Santos, 2e en 23.09, et le Hongrois Laszlo Cseh, 3e en 23.15. C'est déjà la deuxième médaille d'or pour le Marseillais lors de ces Mondiaux. Il avait été sacré dimanche sur le relais 4x100 m nage libre, avec Mehdy Metella, Fabien Gilot et Jérémy Stravius. Manaudou est devenu le septième champion du monde de l'Histoire de la natation française, et le quatrième chez les messieurs, après Yannick Agnel, sacré sur 200 m libre en 2013, et Camille Lacourt et Jérémy Stravius, co-champions du monde en 2011 à Shanghai sur 100 m dos. Il a imité sa grande soeur Laure, qui avait été championne du monde sur 200 m nage libre en 2007, et sur 400 m nage libre en 2005 et 2007. Manaudou, âgé de 24 ans, s'est racheté de Mondiaux-2013 décevants. A Barcelone, il s'était contenté de la 5e place sur 50 m libre, et de la 8e sur 50 m papillon. Il essaiera de faire le doublé sur 50 m libre (la finale a lieu samedi), la distance qui l'avait révélé aux JO-2012 à Londres. Le 50 m papillon n'est pas une distance olympique.

