Kazan (Russie) (AFP). Natation: débuts frileux pour Lacourt et Stravius en attendant Manaudou

Camille Lacourt et Jérémy Stravius sont entrés sans éclat dans la compétition mais ont assuré leur place en demi-finales sur 100 m dos, lors des Mondiaux-2015, lundi à Kazan, où Florent Manaudou est attendu pour son premier sacre. Lacourt et Stravius, co-champions du monde en 2011 sur 100 m dos, ont réalisé le même temps en séries (53.92) pour se classer 12e ex-aequo et valider leur billet pour les demies de l'après-midi. "Je ne suis pas trop satisfait de ma course. Je pense que je peux aller plus vite, j'espère que je le ferai ce soir. Je me suis laissé un peu surprendre par le froid, j'étais un peu gelé en arrivant sur le bord du bassin", a expliqué Lacourt, gêné sur sa 2e partie de course. Stravius a souligné que sa fin de course avait été un peu difficile. "Il y avait un petit manque de force ce matin, d?explosivité. Ce sont des trucs qu?il va falloir tout de suite ajuster pour cet après midi sinon ça ne passera pas". Le meilleur temps a été signé par l'Australien Mitchell Larkin (52.50), le seul a être passé sous les 53 secondes. "Il s?est mis en statut de favori de suite, ça va être bien de suivre ses résultats, on verra", a dit Stravius. Les Français ont été en difficultés lundi matin. Sur les 7 Bleus engagés en séries seuls deux - Lacourt et Stravius - ont avancé en demi-finales. Aucune fille n'a réussi à passer le cap des séries avec pour meilleur classement la 33e place de Mathilde Cini sur 100 m dos. La session de l'après-midi sera marquée par la finale de Florent Manaudou sur 50 m papillon, distance non olympique où le Français est ultra favori, avec à la clé son premier titre mondial. A noter la grosse performance lundi matin de la jeune américaine de 18 ans Katie Ledecky, qui a battu son 8e record du monde en abaissant sa marque sur 1500 m libre (15:27.71).

