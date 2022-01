Kazan (Russie) (AFP). Natation: Manaudou en finale du 50 m papillon avec la MPM

Florent Manaudou, champion d'Europe en titre, s'est qualifié pour la finale du 50 m papillon en signant le meilleur temps de sa carrière en demi-finales (22.84), lors des Mondiaux-2015 de natation, dimanche à Kazan. Manaudou, qui avait déjà réalisé le meilleur temps en séries dans la matinée (23.15), a réalisé la meilleure performance de l'année et est le seul nageur à être passé sous les 23 secondes dimanche. Il a aussi égalé le record de France de son ami et coéquipier à Marseille, Frédérick Bousquet, qui l'avait établi le 22 avril 2009 lors des Championnats de France à Montpellier. Le Brésilien Nicholas Santos s'est classé 2e des demies (23.05), devant le Hongrois Laszlo Cseh (23.06). Le double tenant du titre, le Brésilien Cesar Cielo, a sauvé sa place de justesse pour la finale (8e, 23.29). Florent Manaudou, champion olympique sur 50 m libre, n'a encore jamais été sacré champion du monde en individuel. La finale aura lieu lundi. Le Français est engagé dimanche sur la finale du relais 4x100 m libre, champion olympique et du monde en titre.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire