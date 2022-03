Milan (AFP). Premiers visiteurs pour l'Expo de Milan, violences des opposants dans la rue

L'Exposition universelle de Milan a dévoilé vendredi aux premiers visiteurs un site à fière allure mais où tout était loin d'être prêt, tandis que des opposants ont fait parler la violence dans les rues de la ville. Après des mois d'un chantier frénétique, sous un ciel gris et pluvieux, les premiers visiteurs sont entrés à 10H00 (08H00 GMT) pour découvrir les quelque 80 pavillons rivalisant d'inventivité architecturale sur le thème de l'agriculture et de l'alimentation. Mais dans l'après-midi, des dizaines de manifestants anti-Expo ont gâché la fête en s'attaquant à des vitrines dans la ville, en brûlant des voitures et en jetant des pierres sur la police, qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes. "Aujourd'hui l'Expo est une réalité. Ce n'est pas encore un pari gagné, nous avons six mois pour le gagner, mais c'est un défi que nous pouvons relever", a lancé le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, lors de l'inauguration officielle à la mi-journée. "Ces prochains mois, le monde va pouvoir goûter l'Italie. Goûter ses spécialités, ses produits typiques, mais surtout le profond désir que notre pays a d'écrire une page d'espérance", a-t-il souligné devant un aréopage de dignitaires internationaux. Freiné par de retentissants scandales de corruption, le chantier a accumulé les retards, mais vendredi matin, les allées étaient dégagées et tous les pavillons achevés. En revanche, ils n'étaient pas forcément prêts. Celui du Bangladesh est resté fermé parce que l'Italie n'a pas encore accordé de visa à son personnel, tandis que le matériel d'exposition de celui du Soudan était encore au pays, faute de feu vert des autorités italiennes. Les Belges étaient furieux de ne pas pouvoir proposer bière et frites, restées à l'entrepôt à 500 mètres du site, parce qu'ils n'avaient pas été prévenus que les livraisons seraient interdites à la veille de l'ouverture. Des exposants d'artisanat indien ont eux aussi fait part de leur exaspération: leur demande d'accréditation n'ayant pas encore été traitée, ils doivent acheter chaque jour un billet pour aller tenir le stand qu'ils ont payé 200.000 euros. Mais les visiteurs semblaient ravis. "C'est une expérience toute nouvelle, j'ai choisi de venir ici à la première heure parce que cela va être spécial", a expliqué à l'AFP Hiran, Sri-Lankais de 34 ans. Dans les allées se croisaient costumes folkloriques et tenues traditionnelles d'apparat, tandis que les visiteurs se pressaient devant le rideau d'eau du pavillon de Koweït ou entre les murs-dunes roses des Emirats arabes unis. - Voitures et banque en flammes - Quelque 140 pays participent à l'événement qui s'étendra jusqu'à fin octobre sur un million de m2 avec pour thème officiel "Nourrir la planète, énergie pour la vie". Les organisateurs attendent 20 millions de visiteurs, et affirment que 10 millions de billets ont déjà été vendus -- pour cet événement dont l'Italie espère énormément en termes d'images et de relance économique. Le pays espère des retombées de 10 milliards d'euros, dont 5 milliards pour le tourisme, dont l'essentiel profitera à Milan et à la Lombardie. La mise en oeuvre du projet a cependant suscité de nombreuses polémiques dans le pays. Outre les scandales et les retards, certains se sont émus de la présence marquée de grandes multinationales de l'agroalimentaire parmi les sponsors et partenaires. Dans un message vidéo lors de l'inauguration, le pape François a également plaidé pour que cette Expo soit l'occasion d'en finir avec le "paradoxe de l'abondance" qui conduit plus au gaspillage qu'à la solidarité. Evoquant "les visages des millions de personnes qui aujourd'hui ont faim", le pape a demandé à chaque visiteur de "sentir la présence de ces visages, une présence cachée mais qui en réalité doit être la vraie protagoniste".

