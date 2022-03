Milan (AFP). L'Expo de Milan ouvre ses portes, les opposants annoncent un MayDay

L'Exposition universelle de Milan ouvre vendredi ses portes pour six mois de débats et de festivités autour de l'agriculture et de l'alimentation, lors d'une cérémonie sur laquelle plane cependant l'ombre des manifestations annoncées par les opposants. Les célébrations ont officiellement débuté jeudi soir par un grand concert en plein air sur la place du Duomo, la majestueuse cathédrale gothique symbole de Milan, avec la participation du ténor Andrea Bocelli, du jeune pianiste chinois Lang Lang et de l'orchestre ainsi que le ch?ur de la Scala. Dès 10H00 locales (08H00 GMT) vendredi, les tourniquets du vaste site seront activés pour permettre l'entrée des tout premiers curieux. Quelque 140 pays participent à l'événement qui s'étendra jusqu'à fin octobre sur un million de m2 avec pour thème officiel "Nourrir la planète, énergie pour la vie". Jusqu'au dernier moment, les travaux se sont poursuivis dans la fébrilité sur le site de l'Expo et à ses abords en raison du retard accumulé par le chantier, freiné par de retentissants scandales de corruption. Depuis plusieurs mois, les ouvriers s'y relayaient 20 heures, voire 24 heures par jour, notamment au chevet de l'emblématique pavillon italien, très en retard. Quelque 20 millions de visiteurs sont attendus sur six mois à cet événement dont l'Italie espère énormément en termes d'images et de relance économique, mais dont la mise en oeuvre a suscité de nombreuses polémiques dans le pays. Certains se sont en particulier émus de la présence marquée de grandes multinationales de l'agroalimentaire parmi les sponsors et partenaires, jugée contradictoire avec le message humaniste de l'Expo. Une cérémonie présidée par le chef du gouvernement Matteo Renzi, en présence d'un aréopage de hauts responsables internationaux, aura lieu à 10H00 GMT dans le vaste théâtre en plein air de l'Expo, où le Cirque du Soleil se produira ensuite pendant six mois. Est notamment prévue une parade des Frecce Tricolore, la patrouille acrobatique de l'armée de l'air italienne. - L'inconnue du 'May Day' - Plusieurs pavillons ouvriront dans la foulée, dont ceux des Etats-Unis et de la France. L'Expo compte au total quelque 80 pavillons, dont 54 gérés directement par des pays, neuf dédiés à des produits comme le café ou le riz, et d'autres abritant des entreprises ou et des organisations de la société civile. Le prix d'un billet individuel s'échelonne entre 27 et 39 euros, réduit pour les groupes et les familles. Quelque dix millions ont déjà été vendus, selon M. Renzi. L'Italie espère des retombées de 10 milliards d'euros, dont 5 milliards pour le tourisme, dont l'essentiel profitera à Milan et à la Lombardie. La principale inconnue pesant sur la réussite de la journée concerne le "May Day", la manifestation du mouvement citoyen No Expo et d'autres militants qui les ont rejoints pour défiler vendredi en ville à partir de 12H00 GMT. Les organisateurs disent y attendre jusqu'à 30.000 personnes. Les No Expo, qui dénoncent le gaspillage d'argent public et le recours à des travailleurs précaires et à des bénévoles, ont mené jeudi leur première action avec une manifestation étudiante qui a donné lieu à quelques incidents, dont l'attaque d'une agence Manpower, l'un des partenaires officiels de l'Expo. Les autorités italiennes ont procédé mardi et mercredi à des perquisitions dans les quartiers généraux de groupuscules d'extrême-droite ou anarchistes à Milan et saisi des pétards, des masques à gaz, des battes de base-ball et du matériel visant à fabriquer des cocktails molotov. Trois militants allemands devaient être expulsés du pays, selon les médias italiens.

