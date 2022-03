Milan (AFP). L'Exposition universelle de Milan officiellement ouverte

L'Exposition universelle de Milan a ouvert vendredi ses portes pour six mois de débats et de festivités autour de l'agriculture et de l'alimentation, sur lesquelles plane cependant l'ombre des manifestations annoncées par les opposants. Les premiers visiteurs ont pénétré à 10H00 (08H00 GMT) pour découvrir les quelque 80 pavillons rivalisant d'inventivité architecturale, où régnait encore une certaine fébrilité après des mois d'un chantier frénétique, selon des journalistes de l'AFP. L'inauguration officielle doit avoir lieu à 12H00 (10H00 GMT), avec une cérémonie présidée par le chef du gouvernement italien Matteo Renzi, en présence d'un aréopage de hauts responsables internationaux, dans le vaste théâtre en plein air de l'Expo, où le Cirque du Soleil se produira ensuite pendant six mois. Est notamment prévue une parade des Frecce Tricolore, la patrouille acrobatique de l'armée de l'air italienne. Dans un grand déploiement de forces de l'ordre, les abords du site semblaient encore problématiques: un grand flou régnait sur les accès en voiture, des problèmes techniques ont retardé certains métros, et des centaines de personnes faisaient la queue aux contrôles de sécurité. A l'intérieur, les allées étaient dégagées, les pavillons avaient tous l'air prêts, même si les derniers détails restaient encore à régler. Ainsi, le pavillon soudanait n'a accroché les lettres S-O-U-D-A-N à son fronton qu'une heure avant l'ouverture. "C'est une expérience toute nouvelle, j'ai choisi de venir ici à la première heure parce que cela va être spécial", a expliqué à l'AFP Hiran, Sri-Lankais de 34 ans qui vit en Grande-Bretagne et est venu avec cinq membres de sa famille. Quelque 140 pays participent à l'événement qui s'étendra jusqu'à fin octobre sur un million de m2 avec pour thème officiel "Nourrir la planète, énergie pour la vie". Freiné par de retentissants scandales de corruption, le chantier a accumulé les retards, et les ouvriers s'y relaient presque 24h/24 depuis plusieurs mois, notamment au chevet de l'emblématique pavillon italien. - L'inconnue du 'May Day' - Quelque 20 millions de visiteurs sont attendus sur six mois à cet événement dont l'Italie espère énormément en termes d'images et de relance économique, mais dont la mise en oeuvre a suscité de nombreuses polémiques dans le pays. Certains se sont en particulier émus de la présence marquée de grandes multinationales de l'agroalimentaire parmi les sponsors et partenaires, jugée contradictoire avec le message humaniste de l'Expo. L'Expo compte au total quelque 80 pavillons, dont 54 gérés directement par des pays, neuf dédiés à des produits comme le café ou le riz, et d'autres abritant des entreprises ou et des organisations de la société civile. Le prix d'un billet individuel s'échelonne entre 27 et 39 euros, réduit pour les groupes et les familles. Quelque dix millions ont déjà été vendus, selon M. Renzi. L'Italie espère des retombées de 10 milliards d'euros, dont 5 milliards pour le tourisme, dont l'essentiel profitera à Milan et à la Lombardie. La principale inconnue pesant sur la réussite de la journée concerne le "May Day", la manifestation du mouvement citoyen No Expo et d'autres militants qui les ont rejoints pour défiler vendredi en ville à partir de 12H00 GMT. Les organisateurs disent y attendre jusqu'à 30.000 personnes. Les No Expo, qui dénoncent le gaspillage d'argent public et le recours à des travailleurs précaires et à des bénévoles, ont mené jeudi leur première action avec une manifestation étudiante qui a donné lieu à quelques incidents, dont l'attaque d'une agence Manpower, l'un des partenaires officiels de l'Expo. Une vingtaine d'entre eux ont déployé vendredi matin aux abords du site de l'Expo une banderole dénonçant "la mafia, le bétonnage et la précarité", avant d'être renvoyés, dans le calme, par les forces de l'ordre. Les autorités italiennes ont procédé mardi et mercredi à des perquisitions dans les quartiers généraux de groupuscules d'extrême-droite ou anarchistes à Milan et saisi des pétards, des masques à gaz, des battes de base-ball et du matériel visant à fabriquer des cocktails molotov.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire