Sortir dans le Calvados : vendredi 20 mars

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi, le salon des vins et de la gastronomie se tient au parc des expositions de Caen. L'occasion de découvrir les produits viticoles et gastronomiques présentés par les fabricants et distributeurs. Des animations sont prévues. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Plus d'infos sur www.salondelagastronomie.fr



Ce soir, retrouvez Brigitte en concert au Cargö à Caen. Le duo revient sur scène pour défendre les couleurs de leur deuxième album "A Bouche que veux-tu". Nouvel opus aux multilples influences mais surtout un album très féminin. Brigitte en concert ce vendredi au Cargö. C'est à 20h30.



L'ASA du Bocage organise ce dimanche le 7e slalom de Démouville. Cette épreuve compte pour la Coupe de France des Slaloms 2015, le Championnat du Comité Régional du Sport Automobile de Normandie et le Challenge des Sponsors de l'ASA du Bocage. L'entrée est gratuite pour les visiteurs. Plus d'infos sur www.asa-bocage.com