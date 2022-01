Sortir dans la Manche : mercredi 8 avril

Vendredi, il y a du handball, la JS Cherbourg reçoit l'équipe de Chartres en Pro D2. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30 au Complexe Sportif Chantereyne. Sur Tendance Ouest, remportez dés maintenant vos places pour assister à cette rencontre en composant le 02 33 05 32 30.



Samedi, participez à la soirée Twin à la Bazoge. Rendez-vous à 23h dans le sud Manche pour une soirée sur le thème du printemps. L'entrée est à 9€ avec une conso. Toutes les infos sur les-twin.fr



Dimanche, c'est la 33e Course de Côte Régionale d'Hébécrevon-Agneaux. Un événement organisé par l'ASA du Bocage. Les essais se tiendront de 8h30 à 12h et la course de 13h30 à 18h30. L'entrée est à 5€. Retrouvez plus d'informations sur asa-bocage.com