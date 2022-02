Sortir l'été en Basse-Normandie : mardi 11 août

Trottez tout l'été avec les Nocturnes de l'Hippodrome de Graignes. Ce jeudi, assistez aux courses à partir de 19h, elles seront accompagnées d'animations surprises. Et n'oubliez pas le grand feu d'artifice musical des 70 ans de l'Hippodrome qui aura lieu le samedi 22 août prochain.



Vendredi et samedi, l'équipe Twin fête ses 35 ans. Ces soirées sont à chaque fois l'occasion de faire découvrir la scène de musiques actuelles régionales. Pour sa 35ème année, le collectif associatif des soirées Twin propose un rendez-vous incontournable "Twin 35 ans, Twin 35 heures". Suivez l'actualité des soirée Twin ICI



Samedi, l'association «Les Amis du Moulin de Gouville-sur-Mer» organise la 4ème édition de la Fête du Moulin. Au programme : visite du moulin et de la maison du meunier, repas, spectacle son et lumière et embrasement du moulin. Retrouvez plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme de Gouville-sur-Mer.