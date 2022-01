Sortir l'été en Basse-Normandie : vendredi 7 août

Début août est toujours un grand moment pour les amateurs d'astronomie. Ce soir, le planétarium Ludiver vous invite à observer le ciel Les animations sont adaptées à l'ensemble de la famille. Il y aura des lancements de fusées à eau, des observations du ciel nocturne bien sûr ou encore des conférences qui parleront de l'actualité de l'espace. C'est ce vendredi soir à partir de 20h30. Infos sur Ludiver



La fête de la chasse et de la pêche a lieu ce week-end. Ce rendez-vous rassemble chaque année 50 000 visiteurs mais notez bien ce grand changement : cette année ce sera au Haras National du Pin. Il y aura des concours, la présentation des métiers liés à la chasse et à la pêche ou encore des villages d'activités et démonstrations. Plus d'infos sur Fête de la chasse et de la pêche



Trottez tout l'été avec les Nocturnes de l'hippodrome de Graignes. Ce samedi, courses à 19h et spectacle de la compagnie Gros Nez Rouge. Et n'oubliez pas le grand feu d'artifice musical des 70 ans de l'hippodrome qui aura lieu le samedi 22 août prochain.