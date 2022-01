Sortir l'été en Basse-Normandie : mardi 28 juillet

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Renaissances» avec Ryan Reynolds. Un richissime homme d'affaires new-yorkais atteint d'une maladie incurable, se voit proposer une opération révolutionnaire par le mystérieux groupe Phénix : transférer son esprit dans un corps de substitution. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



A partir de vendredi et jusqu'à lundi c'est 3 jours de festivités à Ducey dans le cadre de la grande fête annuelle. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur Ducey Tourisme



Trottez tout l'été avec les Nocturnes de l'Hippodrome de Graignes. Ce samedi, course à 19h et spectacle de magie avec les magiciens Stephen et Maryline. Et n'oubliez pas le grand feu d'artifice musical des 70 ans de l'Hippodrome de Graignes qui aura lieu le samedi 22 août prochain.