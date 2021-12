Manche : 27ème Cinemovida à Cherbourg-en-Cotentin

Ce festival est l’occasion de faire connaître et de valoriser le travail et l’engagement associatif, qui dans une démarche d’éducation populaire permettent à un large public de découvrir la langue et les cultures hispaniques.

Parmi les nombreux films qui composent cette édition, tous les genres, tous les styles sont représentés, des films encore inédits dans notre pays auxquels s’ajoutent un certain nombre d’avant-premières.

La Cinemovida, organisée par l’association Mancha, a trouvé un précieux parrain, le cinéaste chilien Patricio Guzman, connu pour ses nombreux documentaires sur l’histoire du Chili.

Autour du festival il y a des rencontres avec l’écrivain péruvien Alfredo Pita, des expositions, en particulier celle de Pedro Leal «Tierras del Sur», qui réalise chaque année les affiches de la Cinemovida.

Il y a aussi des conférences, des dégustations et des concerts, ...

Plus d'infos sur associationlamancha.fr

Ecoutez, Gilles Groult, chargé de communication de l'association Mancha.