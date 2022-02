Sortir l'été en Basse-Normandie : mardi 18 août

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Une famille à louer» avec Virginie Efira et Benoît Poelvoorde. Paul-André, homme d'affaires richissime, décide de "s'offrir" une famille. Il propose un marché en tout bien tout honneur à Violette, mère célibataire. En échange de l'achat de toutes ses dettes, Paul-André va s'installer chez elle pour 3 mois, afin de découvrir les "joies" de la vie de famille. C'est ce mardi soir à 20h10 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Les Championnats de France de l'Avenir se déroulent à partir de jeudi et jusqu'à dimanche sur la commune des Pieux dans la Manche. Une grande épreuve sportive et festive de 4 jours. Retrouvez les horaires et les animations sur championnatfranceavenircyclismelespieux2015.fr Ne manquez pas notre émission spéciale dimanche soir entre 18h et 19h en direct sur Tendance Ouest.



Trottez tout l'été avec les Nocturnes de l'Hippodrome de Graignes. Ce samedi, les courses ont lieu à 19h, elles seront accompagnées par un grand feu d'artifice musical pour les 70 ans de l'Hippodrome. Rendez-vous, ce samedi, à Graignes pour en profiter.