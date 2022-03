Sortir dans la Manche : jeudi 30 avril

Parmi les 16 hippodromes de France participant à l'opération "Tous au Paquodrome", celui de Graignes propose plusieurs animations pour toute la famille. Demain, profitez d'un après-midi de jeux et de courses. Rendez-vous, ce vendredi 1er mai, à partir de 13h30 à l'hippodrome de Graignes.



Promenez-vous, avec vos enfants, au zoo de Champrépus pour y découvrir de nombreux animaux. Il y a une nouveauté avec un bassin sub-aquatique tactile pour découvrir les carpes koï dans l'extension de la zone asiatique. Plus d'infos sur Zoo de Champrépus



Si vous habitez Granville, que vous fleurissez vos extérieurs et que vous êtes visible depuis la voie publique, participez au concours de maisons fleuries. En l'honneur de la venue du Prince Albert II de Monaco, le jury tiendra compte des fleurissements aux couleurs monégasques : le rouge et le blanc. Informations et inscriptions gratuites auprès de l'Office de Tourisme de Granville.