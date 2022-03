Manche : Salon Mode et Mariage à Granville

Le Salon «Mode et Mariage» attire chaque année de nombreux jeunes couples et leur famille à la recherche de l’offre la plus adaptée à leurs attentes en matière d’habillement, de coiffure, de décoration, de traiteur, de photographe, de fleuriste... Tous les prestataires se mobilisent dans le cadre de ce salon, qui valorisent le savoir-faire du pays granvillais. Des défilés sont également prévus durant le week-end.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre, de 10h à 19h. L'entrée est à 2€.

Ecoutez, Céline Chancerel, responsable des magasins Taffetas de la région.