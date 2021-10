Saint-Lô. Le salon du mariage c'est ce week-end à Saint-Lô

Lieu incontournable pour les futurs mariés, le salon du mariage de Saint-Lô (Manche) se tient tout ce week-end au parc des expositions.

Lieu idéal où se rencontrent les futurs mariés et les professionnels du mariage. Il a pour but de réunir en un seul et même lieu tous les prestataires du mariage afin d'aider les couples à organiser de A à Z le plus beau jour de leur vie.

Sur place, un village des créateurs avec une créatrice de chapeaux, des chants pour des cérémonies de mariage, et des exposants avec des fleuristes, des robes de mariées et de cocktail, du prêt à porter homme, de la décoration de tables et de salles, des traiteurs, des photographes, des bijoutiers,

Des défilés sont également prévus à 14h30 et 17h le samedi et à 11h, 14h30 et 17h le dimanche.

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10h à 19h. L'entrée est à 3€.