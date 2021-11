La Bazoge. Rendez-vous à La Bazoge pour une soirée Twin ce samedi

Le samedi 4 novembre 2017, Les Twin organise une soirée électro swing à La Bazoge (Manche).

Découvrez Lyre le Temps

Lyre le Temps se joue des époques et présente à travers son nouveau projet "Prohibition Swing" un voyage auditif. Se retrouveront ainsi des vieux samples de swing, des cuivres, des contrebasses, des lignes de synthés électroniques avec le tranchant du scratch. Après deux albums et plus de 350 concerts, Lyre le Temps sort son 3e opus "Prohibition Swing" dans lequel le groupe se replonge dans les années 30, où la prohibition était de rigueur aux USA.

Début du concert à 21h45. L'entrée est à 9€.

Écoutez, Étienne Legeard, membre de l'association :