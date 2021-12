L'Aigle. Orne : Le festival Jazz en Ouche c'est cette semaine

La programmation se veut digne des plus grands événements, diversifiée et populaire, accessible à tous les publics. À découvrir, parmi la diversité des expressions du jazz et de ses croisements avec les musiques afro-américaines, les musiques du monde, des artistes émergents, des talents confirmés et des personnalités internationales.

Le festival se tient à l'Aigle, Aube, Saint Sulpice sur Risle et Verneuil d'Avre et d'Iton.

Découvrez la programmation

Mardi 21 novembre: AYO - L'Aigle - Salle Verdun à 20h30

Mercredi 22 novembre: The TWO - L'Aigle - Salle Verdun à 20h30

Jeudi 23 novembre: Thomas de Poursquery et Supersonic - Verneuil d'Avre et d'Iton - Le Silo à 20h30

Vendredi 24 novembre: Haïdouti Orkestar - Saint Sulpice Sur Risle - Salle des fêtes à 20h30

Samedi 25 novembre: Conférence d'Alain Siard et Harmonica Mundo - L'Aigle - Hôtel de Ville à 15h

Samedi 25 novembre: Lisa Simone - L'Aigle - Salle Verdun à 20h30

Dimanche 26 novembre: Boulbibrass/Master Class avec l'Eagle Mega Band - L'Aigle - Salle Verdun à 15h

