2,7 millions d'euros pour la maintenance des TER à la SNCF

En visite au technicentre de la SNCF, le président de la Région Haute-Normandie Nicolas Mayer-Rossignol a pu observer les effets concrets des investissements consentis par la Région pour améliorer la maintenance des TER.

Des toilettes enfin disponibles

Les premiers travaux, commencés en 2013 et terminés fin 2014, concernant la vidange des TER. Jusque-là, la vidange des toilettes "se faisait à 80% à Clichy et à 20% à Sotteville, explique Nicolas Beaumont, directeur d'opération de ces investissements à la SNCF. Aujourd'hui, il est possible de vidanger à 80 % à Sotteville." Par exemple, un train Paris-Rouen-Le Havre ne devra plus attendre de revenir à Clichy pour la vidange.

Une performance rendue possible par l'installation de huit postes supplémentaires de vidange au technicentre. Une opération à 392 644 € financée par la Région. Résultat, à entendre Nicolas Beaumont : "Nous sommes passés de 25% de WC indisponible en janvier 2115 à 5 % en février."

Des réparations plus pratiques

Second investissement de la collectivité régionale, des travaux d'allongement d'un bâtimet pour la réparation des petites pannes dans les TER. Nicolas Beaumont : "Quand un train est remisé, il arrive souvent qu'il ait des petites pannes. Les réparations ont lieu dans ce bâtiment, sans avoir besoin d'amener le train à l'atelier." Mais les 10 nouvelles rames Régiolis arrivant d'ici fin 2015, le bâtiment doit être allongé." Des travaux qui se termineront au second trimestre 2015 et qui, en comptant les autres investissements corollaires, coûtent à la région 2,375 millions d'euros.

Du chemin à faire

Il n'empêche, les tensions entre la Région et la SNCF ne sont pas toutes apaisées. Nicolas Mayer-Rossignol le rappelle : "Il existe aujourd'hui trois problèmes àla SNCF : la ponctualité, la compositionn des trains et leconfort. Aujourd'hui, nous voyons des installations techniques qui sont améliorées pour permettre de meilleurs résultats en termes de confort. Mais il reste les deux autres sujets. Nous attendons des résultats de la part de la SNCF et de son patron Guillaume Pépy." Un dirigeant qui devrait venir à Rouen prochainement.