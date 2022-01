TER : un nouveau tarif jeunes lancé

Cette nouvelle offre, destinée aux moins de 26 ans, a pris le nom de HN’Go Jeunes. "Suite à la commercialisation de l’abonnement HN'go depuis le 1er janvier 2011, la Région Haute-Normandie poursuit ses efforts et favorise l’accès des jeunes au transport public. En effet, elle étend les bénéficiaires de l’actuelle formule Région Transport Etudes au-delà des seuls étudiants", explique le Conseil régional de Haute-Normandie.

HN'Go Jeunes se décline en deux formules :

- une formule abonnement pour les déplacements quotidiens. Accessible à tous les jeunes de moins de 26 ans, l’abonnement est disponible en version hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, et permet un nombre illimité de trajets sur un parcours défini en Haute-Normandie ou vers les régions limitrophes (Basse-Normandie et Picardie).

- une formule carte de réduction à 30 € pour les déplacements occasionnels. Destinée à tous les jeunes âgés de 18 à 26 ans, cette formule valable 1 an permet d’obtenir des billets avec 50 % de réduction sur l’ensemble des trajets effectués sur le territoire haut-normand. A noter que le week-end et les jours de fête la réduction de 50% s'applique aussi aux accompagnants (jusqu'à 3).

Cette évolution de l’offre de transport, qui couvre la Haute-Normandie ainsi que les trajets vers la Basse-Normandie ou la Picardie (sans passage par Paris), prend en compte la réciprocité tarifaire entre les Régions Haute et Basse-Normandie (HN'go Jeunes et Boos’ter) mise en place dans le cadre des coopérations interrégionales. Pour les déplacements en Haute-Normandie le titre HN’Go jeunes est proposé sur carte Atoumod.