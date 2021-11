En Normandie, un TER incontrôlable, la SNCF dépose plainte

Des bovins, les TER en percutent malheureusement beaucoup chaque année, sans que cela ne prête à conséquence. Sur le millier d'accidents de ce type recensés chaque année par la SNCF, le système de freinage d'urgence fonctionne à chaque fois.

Un freinage d'urgence défectueux

Mais pas ce mardi 20 octobre : "Suite à ce choc, le TER a été fortement endommagé. Le conducteur a actionné le freinage d'urgence pour stopper le train mais celui-ci n'a pas répondu normalement. C'est un événement exceptionnel puisque c'est la première fois qu'à la suite de ce type d'incidents, le système de freinage ne répond pas correctement."

Des passagers sains et saufs



S'en est suivi une course folle de 19 km pendant laquelle le personnel SNCF a activé tous les dispositifs d'urgence dans le train et a mis en sécurité les passagers. A la faveur d'une remontée de la pente, le TER s'est finalement arrêté en aval de la gare de Serqueux. La SNCF assure que "les sept passagers, le conducteur et le chef de bord n'ont pas été blessés. Un agent SNCF a accompagné les passagers du train depuis son point d'arrêt jusqu'à un autocar afin d'acheminer les voyageurs jusqu'à leur destination finale."

Une enquête interne a été diligentée et la rame concernée a été rapatriée au technicentre de Sotteville-lès-Rouen où des experts nationaux vont l'examiner. Les premiers éléments font apparaître de "très importantes dégradations sur l'ensemble des organes de frein sous la caisse et ce sur toute la longueur de la rame". La SNCF a déposé plainte. Plusieurs agents de conduite de la région normande ont fait valoir leur droit de retrait.