Sorties cinéma de la semaine du mercredi 19 Janvier

Nous accueillons aujourd'hui les nouvelles sorties cinéma en ce mercredi. Voici une sélection de 3 films:

AU-DELA

On commence avec le plus attendu, le dernier film de Clint Eastwood « Au-delà » avec Matt Damon dont c’est la 2ème collaboration et la belge Cécile de France.

La mort est au centre du film avec George, qui est doté de dons paranormaux lui permettant de communiquer avec la mort, Marie une française qui a failli mourir et Marcus un petit anglais qui vient de perdre l'être qui lui était le plus cher.

Voici la bande-annonce du film:

GIGOLA

On a ensuite l'adaptation de « Gigola », par l'écrivain même du livre, Laure Charpentier. L'histoire se déroule dans les années 60. On y suit une femme qui s'habille en homme , dans le Pigalle de l'époque. L'héroïne s'appelle George et est interprété par Lou Doillon. Voici un avant goût:

AFRICA UNITED

Enfin on termine avec une collaboration mêlant la grande Bretagne, l’Afrique du sud et le Rwanda, ça s'appelle « Africa United». On suit 3 enfants rwandais qui veulent à tout prix assister à la coupe du monde qui s'est déroulé l'été dernier. Mais le voyage ne va pas être simple, avec de nombreuses embuches. Regardez peut-être la solution à leur problème avec cet extrait où les enfants rencontrent un sélectionneur de la FIFA:

