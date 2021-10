Sorties cinéma de la semaine du mercredi 11 mai

Sorties cinéma aujourd'hui ! Voici ma sélection de 3 films,qui accueille des grands noms de la réalisation et de l'actorat. Des sorties placées sous le signe du festival de Cannes:



Minuit à Paris

Commençons avec le dernier Woody Allen, une comédie qui s'appelle « Minuit à Paris ». Le film fait l'ouverture aujourd'hui de festival de Cannes et sort dans toute la France Un couple américain dont le mariage est prévu prochainement se rend à Paris. Et le cliché de la ville Lumière envoute les fiancés et particulièrement l'homme, qui rêve d'une autre vie .Un casting de rêve avec Owen Wilson, Rachel Mc Adams et Marion Cotillard. A noter l'apparition de Carla Bruni. Voici un avant-goût avec la bande annonce:



The Tree of life

C'est ensuite Terence Malick qui sort un film. Il sera présenté en compétition officielle dans le festival de Cannes. Après « Le nouveau monde » sur le mythe Pocahontas il y a 5 ans, le réalisateur sort « the tree of life » avec Brad Pitt et Sean Penn. L'histoire d'un homme qui a 2 petits frères et qui à la suite d'un événement tragique se remémore les années où il était le seul enfant de ses parents, un temps pas si beau que ça. Exceptionnellement, le film sort un mardi, le 17 prochain. Il sera proposé en avant première dans beaucoup de cinémas le lundi 16. Voici la bande annonce:



Stone

On termine avec Stone, un film avec Milla Jovovich et les poids lourds Robert de Niro et Edward Norton. Un homme qui veut se faire libérer de prison mais pour ça il doit convaincre un juge qu'il a changé et qu'il n'est plus une menace. Seulement ce juge est proche de la retraite, alors son expérience lui permet de repérer les menteurs. Le taulard, Stone, qui n'a pas changé va alors se servir de sa femme pour influencer ce juge. Voici la bande annonce :



