Sorties cinéma de la semaine du mercredi 4 mai

Voici les 1ères sorties cinéma du mois :





Fast and furious 5

Il y a le 5ème opus de « Fast and Furious » qui sort aujourd'hui. Paul Walker et Vin Diesel rempilent dans cet épisode , 10ans après le lancement de la franchise. A Rio, Il doivent faire une dernière mission. Mais alors qu'ils risquent leur vie, ils vont devoir aussi échapper à la traque d'un agent du FBI qui les recherche et qui a la réputation de toujours trouver sa proie.

Voici un aperçu avec la bande-annonce :



De l'eau pour les éléphants

Passons maintenant à un film dramatique « De l'eau pour les éléphants » avec Robert Pattinson, le vampire Edward Cullen de la saga Twilight, accompagnée par Reese Whiterspoon. Adaptée du livre, l'histoire se déroule dans les années 30 en Amérique, après le jeudi noir. Un jeune étudiant vétérinaire se retrouve dans la misère et rejoint un cirque itinérant pour subsister. Il se rapproche alors d'une belle écuyère, mais celle ci est mariée au directeur, un homme très violent.

Voici un extrait, avec un moment d'intimité entre les 2 futurs amoureux :



L'aigle de la 9ème légion

On termine avec un film d'action qui se passe dans l'antiquité. « L'aigle de la 9ème légion ». 140 ans après J-C, un jeune homme part à la recherche de son père, qui a disparu mystérieusement 20 ans plus tôt avec la 9ème légion qu'il commandait. L'emblème de cette unité a été aperçu dans les terres du Nord alors il décide de commencer là bas son enquête, mais ce territoire est très dangereux et hostile. Je vous propose un extrait, où le jeune romain est dans les territoires inconnus avec son esclave :



