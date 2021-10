Sorties cinéma de la semaine du mercredi 24 Février

Parlons des sorties cinéma de la semaine avec ma sélection de 3 films:

TRUE GRIT

On commence avec le nouveau film des Frères Coen, c'est un western qui s'appelle « True Grit », qui veut dire « avoir du cran ». Le casting est composé entre autres de Jeff Bridges, actuellement dans « Tron l'héritage », Josh Brolin et Matt Damon. Le film est tiré d'un roman écrit dans les années 60. C’est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui veut venger la mort de son père, sa dernière famille. Elle engage pour cela un Marshall , afin de traquer l'assassin réfugié en territoire indien. Mais ils ne sont pas les seuls à en vouloir au meurtrier, regardez cet extrait:

Vidéo 1 en bas de l'article



SANCTUM

Un film d'aventure-catastrophe sort aussi en salles aujourd'hui, c'est « Sanctum » produit par James Cameron. L'histoire se passe dans le plus grand réseau de grottes du monde, à des centaines de mètres de profondeur. De nombreuses personnes gravitent autour de ces grottes et elles vont toutes se retrouver piégées. Voici la bande annonce:

Vidéo 2 en bas de l'article

Ce film est visible en 3D dans les salles équipées.

127 HEURES

On termine avec une histoire vraie adaptée sur grand écran. Ça s'appelle « 127 heures » avec James Franco, l'ennemi de Spiderman au cinéma et aussi vu dans Mange prie aime avec Julia Roberts. Il a été réalisé par Danny Boyle, qui nous a ému avec « Slumdog Millionnaire ».

En 2003 un jeune casse cou part en expédition dans les canyons de l'Utah sans dire à personne sa destination. Et l'impensable arrive, alors qu'il est dans une crevasse, un rocher tombe sur lui et lui coince le bras. Les jours se suivent et aucun secours n'arrive, il est seul avec sa caméra.

Voici la bande annonce:

Vidéo 3 en bas de l'article