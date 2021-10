Sorties cinéma de la semaine du mercredi 13 avril

C'est aujourd'hui mercredi, le jour du cinéma avec les nouvelles sorties. Voici une sélection de 3 films :

SCREAM 4

On commence avec le film d'horreur Scream4. Celui ci est réalisé par le maitre du genre Wes Craven. L'action se déroule toujours à Woodsboro mais 10 ans plus tard. Maintenant les lycéens plaisantent sur le drame qui leur semble très vieux. Mais le cauchemar n'est peut être pas terminé. Les personnages des films précédents reviennent sur les lieux de leur traumatisme. Voici la bande annonce :

Vidéo 1 en bas de l'article



LA PROIE

Il ya aussi un film français avec Albert Dupontel et Alice Taglioni : « la proie ». Un prisonnier s'évade pour retrouver son ancien compagnon de cellule, qui pourrait s'en prendre à sa famille et notamment sa petite fille. Mais évidemment cela devient tout de suite une course contre la montre, il est à la fois le chasseur et le chassé. Voici la bande annonce :

Vidéo 2 en bas de l'article



RIO

Et puis on termine avec le film d'animation « Rio ». Il a été réalisé par l'équipe de l'âge de glace. C’est déjà un très bon début. Blu est un perroquet bleu, une espèce très rare mais malheureusement il ne sait pas voler. Les circonstances vont le faire arriver à Rio où une femelle de son espèce pourrait se trouver. Et c'est là que les ennuis commencent, la rareté de son espèce attirant les esprits mal intentionnés.. Voici une idée de ce qui attend cet oiseau :

Vidéo 3 en bas de l'article