Paris (AFP). Jean-Jacques Goldman défend la chanson des Enfoirés qui fait polémique

Jean-Jacques Goldman, auteur de la chanson des Enfoirés taxée d'"anti-jeunes" sur la toile, a défendu vendredi son texte où "des adolescents reprochent aux générations qui les ont précédés l'état du monde qu'ils leur laissent". "Le fait que la jeunesse nous demande des comptes me semble la moindre des choses", explique le chanteur dans une lettre ouverte diffusée par les Enfoirés. "C'est une chanson dans laquelle des adolescents reprochent aux générations qui les ont précédés l'état du monde qu'ils leur laissent: pollution, chômage, violence, dette, misère", souligne-t-il. "Les Enfoirés jouent le rôle des adultes qui leur répondent comme trop souvent en se dédouanant et avec mauvaise foi, mais en espérant qu'ils feront mieux", ajoute celui qui organise chaque année le spectacle des Enfoirés visant à recueillir des fonds pour les "Restos du Coeur". "Hymne anti-jeunes", "cacophonie indécente", "chanson malaise": la nouvelle chanson des "Restos du Coeur", "Toute la vie", qui montre deux générations s'opposer autour de thèmes sociaux, a suscite l'émoi et la colère d'internautes. Le clip montre un groupe de jeunes faisant face aux Enfoirés et qui leur lance "vous aviez tout: liberté, plein-emploi. Nous c'est chômage, violence et sida". Les chanteurs des Restos du Coeur leur répondent en choeur "tout ce qu'on a, il a fallu le gagner, à vous de jouer, mais faudrait vous bouger".

