Paris (AFP). Taxée d'anti-jeunes, la nouvelle chanson des Enfoirés indigne la toile

"Hymne anti-jeunes", "cacophonie indécente", "chanson malaise": la nouvelle chanson des "Enfoirés", "Toute la vie", qui montre deux générations s'opposer autour de thèmes sociaux, suscite l'émoi et la colère d'internautes après sa diffusion sur les réseaux sociaux en début de semaine. Le clip montre un groupe de jeunes faisant face aux Enfoirés et qui leur lance "vous aviez tout: liberté, plein-emploi. Nous c'est chômage, violence et sida". Les chanteurs des Restos du Coeur leur répondent en ch?ur "tout ce qu'on a, il a fallu le gagner, à vous de jouer, mais faudrait vous bouger". "Vous avez raté, dépensé, pollué", poursuivent les jeunes, "je rêve ou tu es en train de fumer?", rétorquent les Enfoirés. Et de reprendre le refrain "vous avez toute la vie, c'est une chance inouïe. () C'est à ton tour et vas-y". Parmi les chanteurs des Enfoirés aperçus dans le clip, Lorie, Zaz, Jenifer, Matt Pokora au côté de Maxime Le Forestier, Gérard Jugnot, Michèle Laroque, Patrick Bruel, Pascal Obispo, MC Solaar, Jean-Louis Aubert, Julien Clerc, Mimie Mathy ou encore Bénabar Michaël Youn et l'auteur de la chanson, Jean-Jacques Goldman. Depuis sa mise en ligne, les critiques pleuvent, notamment à cause du ton qualifié de "paternaliste" ou "donneur de leçon". "C'est pas parce qu'on est jeunes qu'il faut nous prendre pour des cons fainéantsMerci", implore encore @FreakyFF. Pour @FabienTipon, "le clip des Enfoirés est l'inverse total de la chanson de Coluche sur les Restos du coeur "sans idéologie, discours ou baratin". "Les enfoirés n'ont jamais aussi bien porté leur nom! écrit @louisdefroment. Depuis mardi soir, le compte Twitter des Enfoirés n'a cessé de répondre aux invectives: "ce n'est pas le sens du message, qui est positif, désolé que vous en ayez une autre interprétation". La chanson "se veut être un message d'espoir pour la jeunesse". "Ce qu'il faut comprendre dans les paroles, c'est qu'au lieu de rester sur un désaccord générationnel où chacun se renvoie la balle, il faut encourager la jeunesse a faire bouger les choses car c'est elle qui peut le faire", plaide-t-il encore. Le concert sera diffusé le 13 mars sur TF1, l'album sortira le lendemain. Les bénéfices des CD et DVD, ainsi que celui des concerts est reversé en intégralité aux Restos du C?ur. En 2014, ils avaient rapporté à l'association près de 23 millions d'euros, soit 12,5 % de son budget.

